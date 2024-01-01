​Администрацию Пермского МО покидает первый замглавы Игорь Варушкин Увольнение чиновника планируется в середине ноября Поделиться Твитнуть

фото с сайта администрации Пермского МО

Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Игорь Варушкин, отвечающий за инфраструктуру, покинет свою должность. Об этом сообщает краевая газета «Звезда», ссылаясь на источник в региональном правительстве.

Увольнение Варушкина планируется в середине ноября.

Согласно данным собеседников издания, власти региона ранее не раз выражали недовольство по вопросам, находящимся в ведении Игоря Варушкина, таким как управление кладбищами, строительством и земельными ресурсами.

Игорь Варушкин занимает руководящие должности в территориях Прикамья с 2004 года. У главы Пермского муниципального округа есть четыре заместителя: Сергей Ермаков, Алексей Норицын, Татьяна Гладких и Вера Утёмова. Не исключено, что одну из этих кандидатур выдвинут на пост первого заместителя.

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