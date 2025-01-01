Начальником департамента градостроительства и архитектуры Перми назначена Анна Лебедева Ранее она работала в Вологде Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми назначен новый руководитель департамента градостроительства и архитектуры. Анна Лебедева начала исполнять свои обязанности 18 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Анна Лебедева окончила Вологодский государственный технический университет, получив диплом по специальности «Городской кадастр», а также завершила обучение в Вологодском институте права и экономики ФСИН, где изучала юриспруденцию. С 2019 года занимала различные руководящие должности в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Вологды. С 2016 по 2018 год была начальником отдела землепользования в департаменте имущественных отношений администрации Вологды. Также имеет большой опыт работы техником-землеустроителем.

Напомним, прежний начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова перешла на работу в администрацию Пермского муниципального округа. Мария Норова была руководителем департамента с 2018 года. До этого она занимала пост заместителя министра по управлению имуществом и земельным отношениям в правительстве Пермского края.

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