Алёна Бронникова В мэрии Перми назначен новый глава департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов покинул должность в январе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Перми сообщили об официальном назначении нового начальника департамента дорог и благоустройства. Главой ведомства стал Евгений Радостев.

К исполнению обязанностей он приступил 10 февраля. В круг его основных задач вошло формирование приоритетов в развитии дорожной инфраструктуры и благоустройства города.

Евгений Радостев окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы», работал в пермском департаменте финансов. Занимал пост замглавы департамента дорог и благоустройства в 2021-2023 годах. Затем перешёл на работу МКУ «Содержание объектов благоустройства» на должность главного инженера.

Возглавлявший с 2022 года департамента дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Мясоедов ушёл с должности 28 января и занял пост заместителя главы в администрации Пермского муниципального округа.

Отмечается, что департамент дорог и благоустройства входит в функционально-целевой блок «Городское хозяйство», которым руководит замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов. Ранее стало известно, что учреждённое департаментом МКУ «Пермблагоустройство» будет реорганизовано путём объединения с МКУ «Содержание объектов благоустройства». По словам чиновников, это позволит повысить эффективность процессов проектирования, строительства, капремонта и содержания уличной дорожной сети, а также более рационально распределять бюджетные ресурсы.

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