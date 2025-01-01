В Перми решили объединить два муниципальных учреждения в сфере благоустройства В мэрии пояснили, почему это понадобилось Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

МКУ «Пермблагоустройство» пройдёт реорганизацию путем объединения с другим учреждением — МКУ «Содержание объектов благоустройства». Такое постановление подписано в администрации Перми 27 января.

Объединение данных учреждений необходимо для повышения эффективности процессов проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания уличной дорожной сети и пр., а также для более рационального распределения бюджетных ресурсов. Реорганизация не только улучшит качество текущего и долгосрочного планирования, но и обеспечит квалифицированный контроль и учёт при выполнении работ подрядными организациями, пояснили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» в мэрии.

МКУ «Пермблагоустройство» было образовано в 2006 году для оказания муниципальных услуг и выполнения функций, связанных с содержанием, строительством и ремонтом объектов внешнего благоустройства на территории Перми, а также для обеспечения технического надзора и строительного контроля. Учредителем данного учреждения является департамент дорог и благоустройства администрации Перми.





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