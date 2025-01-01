Правоохранители проводят обыски в администрации Пермского округа
Одного из чиновников подозревают в получении взятки
В пятницу, 14 февраля, в администрацию Пермского муниципального округа нагрянули следователи с обыском. Правоохранителей интересует работа бывшего первого замглавы администрации Игоря Варушкина. Об этом пишет «В курсе.ру», отмечая, что правоохранители возбудили уголовное дело о получении взятки.
Игорь Ватрушкин курировал в администрации Пермского МО инфраструктурный блок, а в ноябре 2024 года уволился.
В ГУ МВД России по Пермскому краю и СК по региону пока не прокомментировали ситуацию с проведением следственных действий в администрации округа.
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