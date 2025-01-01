Алёна Бронникова В договор на размещение НТО в Перми включат пункт о соблюдении санитарных норм Проект изменений проходит антикоррупционную экспертизу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В форму договора на размещение нестационарного торгового объекта (НТО) власти Перми намерены внести пункт о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Проект постановления о соответствующих изменениях опубликован на сайте горадминистрации.

Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования в официальном бюллетене. Контроль за исполнением будет возложен на первого заместителя главы администрации Перми Яну Фурман, курирующую функционально-целевой блок «Управление планированием и финансами». В данный момент документ направлен на независимую антикоррупционную экспертизу до 3 марта.

Напомним, в Прикамье с начала года произошло уже несколько случаев массового отравления людей в точках общественного питания. Деятельность некоторых пекарен и кафе была приостановлена. Глава региона Дмитрий Махонин поручил краевому правительству проработать вопрос законодательного ограничения организации точек питания в киосках и павильонах. Как писал «Новый компаньон», по мнению экспертов, конкуренция от этого не пострадает, а качество работы индустрии повысится.

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