За отравление шаурмой житель Прикамья отсудил более 100 тысяч рублей Деньги взыщут с собственника заведения быстрого питания Поделиться Твитнуть

Житель Пермского края обратился в суд с исковым заявлением о защите прав потребителя, взыскании компенсации морального вреда и штрафа и выиграл дело. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского районного суда.

Мужчина пожаловался, что приобрёл в одном из заведений быстрого питания шаурму, после употребления которой почувствовал себя плохо. В больнице ему поставили диагноз «сальмонеллёз». Истец просил взыскать с ответчика (владельца заведения) более 200 тыс. руб.

В ходе заседания суд, исследовав материалы дела, пришёл к выводу, что обстоятельства, изложенные в иске, подтверждаются, но удовлетворил требования частично.

Во-первых, суд взыскал с ответчика в пользу истца стоимость купленной шаурмы в размере 270 руб., во-вторых, утраченный заработок пострадавшего в размере 7298,98 руб. Моральный вред был оценён в 60 тыс., сумма штрафа составила 33 784,49 руб., плюс государственная пошлина — 700 руб.

Решение суда в законную силу пока не вступило. Ответчик ещё может обжаловать приговор.

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