Суд приостановил работу пермского кафе «Shaurma №1» на 50 суток Заведение находится на улице Запорожской, 196 Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Свердловский районный суд Перми временно закрывает кафе «Shaurma №1», расположенное по ул. Запорожской, 196, на 50 суток. Об этом сообщает «Рифей», ссылаясь на информацию регионального управления Роспотребнадзора, которое подавало иск в суд.

Во время проверки в данном кафе были обнаружены серьёзные санитарные нарушения. В частности, не соблюдались технологические процессы, продукция принималась без надлежащей маркировки и сопроводительных документов. Также на предприятии отсутствовал контроль за производством, а необходимый инвентарь и оборудование не были предоставлены.

Подобные нарушения были зафиксированы и в другом кафе этой сети, расположенном в д. Кондратово Пермского МО (ул. Камская, 1). Пермский районный суд также принял решение о его закрытии на 80 суток.

Напомним, массовые проверки заведений общественного питания в Пермском крае начались в ответ на случаи отравлений продукцией этой сети кафе в Перми и Кунгуре.

Ранее жители Перми отравились готовыми изделиями сети пекарен «Хлебница».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.