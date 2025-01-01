В Кондратово Пермского округа приставы временно закрыли «Шаурму №1» В заведении нашли многочисленные нарушения Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФСПП по Пермскому краю

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю проверили кафе «Шаурма № 1» в Кондратово (Пермский муниципальный округ, ул. Камская, 1). Итогом стали выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые допустил индивидуальный предприниматель.

Как показала проверка, планировка производственных помещений в кафе не обеспечивала соблюдение поточности технологических процессов, сырьё было без маркировок и сопроводительной документации, в помещении не было бактерицидного оборудования, покрытие производственного стола было со ржавчиной и отслойками, а в цехе частично разобрана потолочная плитка. У сотрудников кафе не было отдельной зоны для хранения личных вещей и верхней одежды, они работали без медицинских книжек.

Поскольку все эти нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Деятельность кафе приостановили на 80 суток.

После решения суда приставы выехали в кафе, опечатали кассу и входные двери. Предпринимателя предупредили об административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

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