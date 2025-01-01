Ещё одну пекарню «Хлебница» в Перми суд закрыл на 60 суток Решение вынесено 23 января Поделиться Твитнуть

фото предоставлено пресс-службой Индустриального районного суда Пермского края

В четверг, 23 января, Индустриальный районный суд Перми приостановил деятельность пекарни «Хлебница» по ул. Советской Армии, 27 на 60 суток.

«В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у лиц, связывающих своё заболевание с потреблением кулинарной продукции, приобретённой в сети пекарен «Хлебница», 9 января 2025 года в пекарне по ул. Советской Армии, 27 сотрудниками органов Роспотребнадзора проведены санитарно-эпидемиологические обследования. Установлено, что ИП Гагарина Ю.В. допустила нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации. 20 января 2025 года в отношении индивидуального предпринимателя были составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности. Сегодня суд признал индивидуального предпринимателя Гагарину Ю.В. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил ей наказание в виде административного приостановления деятельности по организации и обеспечению общественного питания в пекарне «Хлебница» по вышеуказанному адресу на срок 60 суток. Срок временного запрета деятельности с 14:00 час. 20 января 2025 года зачтён в срок административного приостановления деятельности», — сообщили в Индустриальном районном суде.

Напомним, ещё перед Новым годом и в первых числах января в медучреждения Перми начали массово обращаться горожане с признаками пищевого отравления. 7 января в региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что фиксируют неединичные случаи сальмонеллёза, связанные с употреблением салатов, купленных пострадавшими в пекарнях «Хлебница», и добились в суде приостановки работы пекарен, где продавалась заражённая продукция. Так, закрытыми оказались заведения по ул. Куйбышева, 65, ул. Мира, 86а и 109а, ул. Емельяна Ярославского, 10 и пр. Парковому, 9в.

Возбудитель сальмонеллёза находился в сосисках, сыре, курице и грибах. Люди почувствовали себя плохо после употребления салатов «Оливье», «Мимоза» и «Рыбка» и пирогов с яйцом и луком. По данным федеральных СМИ, число пострадавших составило более 80 человек.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в группе лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Под домашний арест до 9 марта были отправлены исполнительный директор сети пекарен «Хлебница» в Перми Ксения Троицкая и индивидуальный предприниматель Юлия Гагарина.

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