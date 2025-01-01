В Перми появится первая площадка для игры в падел-теннис Проект реализует девелопер МФК «Москва» Поделиться Твитнуть

Бизнесмен Геннадий Кузнецов, гендиректор АО «Кортекс» — девелопера МФК «Москва» по ул. Пермской, 33, планирует развивать в Перми новое спортивное направление. В столице Прикамья построят площадку для игры в падел-теннис.

В компании «Новому компаньону» подтвердили информацию о планах по запуску нового проекта. Сейчас в Перми подбирают подходящую площадку. Подробности о будущем объекте и сроки реализации не уточняются. На данный момент в регионе нет специализированных кортов для падел-тенниса.

Геннадий Кузнецов контролирует чайковскую нефтедобывающую компанию ООО «УНК-Пермь» и АО «Кортекс», достроившее премиальный МФК «Москва» в центре Перми. В доме по ул. Пермской, 33 также находится фитнес-клуб премиум-класса World Class, который был запущен Кузнецовым в 2022 году. По этому же адресу в июле 2023 года была зарегистрирована РФСОО «Федерация Падел Рус Пермского края».

В октябре стало известно, что «УНК-Пермь» планирует до 2027 года построить в Перми также центр пляжных видов спорта по ул. Куйбышева, 125. Проект получил статус приоритетного инвестиционного. Объём вложений оценивается в 400 млн руб.

Падел — разновидность тенниса. Вид спорта зародился в Мексике в конце 1960-х и стал быстро набирать популярность, в том числе в России. Игра представляет собой сочетание сквоша с большим, пляжным и настольным теннисом. В падел играют более компактными, чем в теннисе, ракетками, на специальном корте с элементами площадок для тенниса и сквоша.

Ранее «Новый компаньон» писал , что к 2028 году в Перми планируют построить теннисный парк «Спешилов». В нём разместят универсальный спортивный зал, корты для падел-тенниса, бадминтона, настольного тенниса, открытые площадки и зоны отдыха. Размер инвестиций оценивается в 303 млн руб. Инвестором выступает ООО «Компания Грейт».

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