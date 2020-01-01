Елена Синица Летом 2022 года в Перми откроется фитнес-клуб World Class Сейчас в ТРК «Семья» открылся офис предпродаж клубных карт Поделиться Поделиться Твитнуть

В ТРК «Семья» открылся офис предпродаж клубных карт сети фитнес-клубов премиум класса World Class. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.

Офис находится на втором этаже второй очереди ТРК. Сам фитнес-клуб будет располагаться на двух этажах в новом многофункциональном комплексе «Москва» (ул. Пермская, 33). Общая площадь клуба составит 3,5 тыс. кв.м.





Клиенты клуба смогут посещать авторские групповые программы и эксклюзивные программы Les Mills, тренажёрный зал, 25-метровый бассейн, SPA-салон.





Также на территории зала будет работать детский клуб и безопасный изолированный детский бассейн.





При продаже карт менеджеры сообщают, что клуб откроется летом 2022 года. Ранее планировалось открытие на осень 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.