Елена Синица
Летом 2022 года в Перми откроется фитнес-клуб World Class
Сейчас в ТРК «Семья» открылся офис предпродаж клубных карт
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В ТРК «Семья» открылся офис предпродаж клубных карт сети фитнес-клубов премиум класса World Class. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.
Офис находится на втором этаже второй очереди ТРК. Сам фитнес-клуб будет располагаться на двух этажах в новом многофункциональном комплексе «Москва» (ул. Пермская, 33). Общая площадь клуба составит 3,5 тыс. кв.м.
Клиенты клуба смогут посещать авторские групповые программы и эксклюзивные программы Les Mills, тренажёрный зал, 25-метровый бассейн, SPA-салон.
Также на территории зала будет работать детский клуб и безопасный изолированный детский бассейн.
При продаже карт менеджеры сообщают, что клуб откроется летом 2022 года. Ранее планировалось открытие на осень 2021 года.
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