Максим Артамонов Названа дата открытия первого в Перми фитнес-клуба премиальной сети World Class Начало его работы откладывалось несколько раз Поделиться Твитнуть

Фитнес-клуб World Class в Перми

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В Перми 11 декабря откроется первый фитнес-клуб премиальной сети World Class. Об этом сообщается на официальной странице проекта ВКонтакте.

В день открытия клуб будет работать с 12:00 до 18:00.

Фитнес-клуб располагается на двух этажах в новом многофункциональном комплексе «Москва» (ул. Пермская, 33). Общая площадь клуба — 3,5 тыс. кв. м.

Организаторы обещают клиентам авторские групповые программы и эксклюзивные программы Les Mills, тренажёрный зал, 25-метровый бассейн, спа-салон. Также на территории зала будет работать детский клуб и безопасный изолированный детский бассейн.

Напомним, в декабре 2021 года в ТРК «Семья» открылся офис предпродаж клубных карт сети World Class. Офис находится на втором этаже второй очереди ТРК.

Открыть клуб организаторы планировали сначала осенью 2021 года, затем перенесли дату на лето 2022 года, сейчас — на декабрь.





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