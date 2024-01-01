Алёна Бронникова Рядом с ТРК «СпешиLove» в Перми планируют построить теннисный парк Проект может получить статус приоритетного Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

В Перми планируют построить теннисный парк «Спешилов». Инвестор намерен разместить его в Камской долине, рядом ТРК «СпешиLove». Проект был рассмотрен на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при главе города.

«Инвестор планирует разместить в комплексе универсальный спортивный зал, площадку для падел-тенниса, бадминтона, настольного тенниса, раздевалки, зоны отдыха. Также будут предусмотрены три открытых теннисных корта, волейбольная площадка», — написал в своём telegram-канале мэр Перми Эдуард Соснин.

Планируется, что объект появится на пересечении улиц Лермонтова и Маршала Жукова. Помимо открытых площадок, здесь будет построено двухэтажное здание площадью 2,4 тыс. кв. м. На первом этаже разместятся кафе, магазины, зоны отдыха и коммерческие помещения, на втором - универсальный спортивный зал, площадки для тенниса и бадминтона и пр. Теннисный парк будет рассчитан как для профессиональных спортсменов, так и для любителей.

Проект претендует на присвоение статуса приоритетного инвестиционного. После обсуждения на заседании 5 декабря он был поддержан и направлен на рассмотрение краевому совету по предпринимательству и улучшению инвестклимата при губернаторе.

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