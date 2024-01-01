Алёна Бронникова Проекты строительства трёх спорткомплексов в Перми получили статус приоритетных Объекты планируется сдать в эксплуатацию в 2027 и 2028 годах Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае 28 октября присвоил статус «приоритетный» трём инвестпроектам по строительству спортивных объектов в Перми. Речь идёт о возведении нового здания рядом со «Спортхоллом» в Дзержинском районе, многофункционального спорткомплекса с футбольным манежем в Мотовилихе и центра пляжных видов спорта в Свердловском районе.

Проект расширения спортинфраструктуры Дзержинского района на базе СК «Спортхолл» представила компания «Грейт». Он предполагает строительство многофункционального спортзала и открытой летней площадки. Зал для игровых видов спорта будет размещён на втором этаже нового двухэтажного здания площадью около 2 тыс. кв. м. На первом этаже разместят пункты питания, спортивные магазины и офисы. На открытой площадке будут установлены тренажёры и обустроены зоны отдыха, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Работы на участке площадью 5,5 тыс. кв. м запланированы до конца второго квартала 2027 года. Будет создано три новых рабочих места. Плановый объём инвестиций составит 168 млн руб. Со своей стороны компания предлагает благотворительное пожертвование в Фонд содействия развития города «Пермь-300» на сумму в 1 млн руб.

Скриншот презентации / Видеотрансляция заседания в группе "Пермский край" ВКонтакте

ООО «Развитие Арена» планирует построить на бульваре Гагарина, 88а многофункциональный спорткомплекс с медиафасадом общей площадью около 8 тыс. кв. м. Он будет состоять из футбольного манежа для тренировок детских команд — не менее 3,2 тыс. кв. м, универсального зала для игровых видов спорта и спортивной гимнастики, тренажёрного зала, а также залов для фитнеса, аэробики, единоборств и киберспорта. Помимо этого, в составе комплекса появятся медицинский центр, магазины и кафе.

Работы запланированы до конца третьего квартала 2028 года. В рамках реализации проекта будут созданы 11 рабочих мест. Плановый объём инвестиций — 522 млн руб. Пермской спортивной школе олимпийского резерва «Звезда» будут предоставлены два часа бесплатных занятий в течение пяти лет после ввода в эксплуатацию.

Скриншот презентации / Видеотрансляция заседания в группе "Пермский край" ВКонтакте

Также статус приоритетного получил проект ООО «УНК-Пермь» по строительству центра пляжных видов спорта с бассейном на пять дорожек, тренажёрным залом, залами для групповых занятий, спа-салоном, кафе и песчаным полем для групповых игр, размером 26*36 по ул. Куйбышева, 125. По словам представителя компании, объект будет единственным подобным в регионе. Здесь планируется проводить соревнования по пляжному футболу, пляжному волейболу, пляжному регби, бадминтону и пр.

Общая площадь центра составит 4 тыс. кв. м. В рамках социальной инициативы муниципальным спортшколам будут бесплатно предоставлено по 4 часа в день в течение семи лет после сдачи объекта. Объём инвестиций оценивается в 400 млн руб. Объект построят за два года.

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