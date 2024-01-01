Алёна Бронникова В Мотовилихинском районе Перми построят новый спорткомплекс с футбольным манежем Объект планируют завершить в 2028 году Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми может появиться новый спорткомплекс. СГ «Развитие» и детский спортклуб «Звезда-2013» планируют возвести многофункциональный спортивный комплекс с футбольным манежем общей площадью 5,5—6 тыс. кв. м.





Объект разместят на свободном земельном участке площадью 7,5 тыс. кв. м на бульваре Гагарина, 88а. Объём инвестиций оценивается в 522 млн руб. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», инициаторы рассчитывают на присвоение проекту статуса приоритетного инвестиционного, что позволит получить участок под строительство в аренду без торгов.





Спорткомплекс будет состоять из футбольного манежа площадью 2,8—3 тыс. кв. м с футбольным полем 68х40 м и административно-бытового корпуса (2,5—3 тыс. кв. м). В нём расположатся универсальный, тренажёрный и киберзалы, медцентр, магазин, кафе и офисы. В течение пяти лет планируется предоставлять бесплатные часы для занятий спортшколе.





Строительством будет заниматься ООО «Развитие Арена». Сроки реализации — 2025-2028 годы. С получением статуса приоритетного инвестпроекта «Развитие Арена» претендует на административное сопровождение проекта и предоставление участка под комплекс в аренду без торгов.





Ранее в Мотовилихе также был построен футбольный манеж «Звезда». Объект расположен на ул. Гайдара, 12б. В июне было получено разрешение на ввод в эксплуатацию.





По данным СБИС, ООО «Развитие Арена» зарегистрирован в марте 2024 года. Основной вид деятельности — деятельность спортивных объектов. Учредители компании: директор детского спортклуба «Звезда-2013» Вадим Лесников и ООО «Звезда-2013» Алексей Сыропятов, руководитель СГ «Развитие» Алексей Раев, а также представители компании Александр Равцов, Николай Булатов, Георгий Кочкин и Николай Кочкин.





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