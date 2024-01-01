Алёна Бронникова Новый спортивный комплекс «Звезда» в Перми начнёт работать с сентября Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено в июне Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Новый спортивный комплекс «Звезда-2» по ул. Аркадия Гайдара, 12б в Перми начнёт полноценно работать с сентября. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Сегодня вместе с ребятами из футбольного клуба "Звезда 2013" уже успели оценить в деле новое современное универсальное поле — они остались довольны. "Звезда-2" станет домом для гандбольной команды "Пермские медведи" и тренировочной базой для юных футболистов», — написал он.

В конце июня краевое минимущества выдало разрешение на ввод в эксплуатацию спорткомплекса. Манеж строили за счёт механизма государственно-частного партнёрства. Объём финансирования составил 132,4 млн руб. Из них 31,6 млн выделено из федерального бюджета, ещё около 10 млн руб. — из краевого, остальное вложит инвестор, детский футбольный клуб «Звезда 2013».

В спортивном центре построены игровой зал с универсальным покрытием для игры в гандбол и волейбол, поле для мини-футбола 20 на 40 м, тренерские комнаты, две раздевалки и медицинский кабинет. Также будут обустроены тренажёрный зал, кафе и зона отдыха.

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