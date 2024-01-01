В Перми анонсировали открытие манежа «Звезда»
В ходе строительства вырубили часть ивового сквера
Минимущества Пермского края выдало разрешение на ввод в эксплуатацию футбольного манежа в Перми, который построили по ул. Гайдара, 12б. Ранее также краевой минстрой выдал положительное заключение по спортивному объекту. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на СГ «Развитие».
Речь идёт о крытом многофункциональном спортивном центре для круглогодичного использования в Мотовилихе.
Манеж строили за счёт механизма государственно-частного партнёрства. Объём финансирования составил 132,4 млн руб. Из них 31,6 млн выделено из федерального бюджета, ещё около 10 млн руб. — из краевой казны. Остальные средства вложит инвестор, детский футбольный клуб «Звезда 2013».
Когда жители узнали о стройке, они выступили категорически против, поскольку в пятно застройки попадало много деревьев ивового сквера, который находится в этом месте. В итоге половина сквера была вырублена. Объясняя необходимость строительства спорткомплекса, чиновники ссылались на то, что в этой части Мотовилихинского района нет ни одного крытого спортивного объекта. При этом рядом находится стадион «Трудовые резервы», который используется также круглогодично.
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