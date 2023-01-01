Максим Артамонов В Перми Госстрой выдал разрешение на строительство нового спорткомлекса на улице Аркадия Гайдара, 12Б Стоимость проекта оценивается в 132 миллиона рублей Поделиться Твитнуть

Макет спорткомплекса / Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Управление градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на возведение крытого спорткомплекса на ул. Аркадия Гайдара, 12Б. Этот участок находится рядом с Садом соловьёв. Ранее проект получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства

Строительство крытого многофункционального манежа будет осуществляться на условиях государственно-частного партнерства. Инвестором проекта выступило ООО «Звезда 2013» (детский футбольный клуб). По словам исполнительного директора ООО «Звезда 2013» Вадима Лесникова, в ближайшие дни начнётся подготовка площадки. Подрядчиком по строительству объекта стал генеральный партнер клуба «Звезда-2013» — Строительная группа «Развитие».

Общая стоимость реализации проекта оценивается в 132 млн руб. Из них 31,6 млн руб. выделено из федерального бюджета, ещё около 10 млн руб. — из краевой казны. Остальные средства вложит инвестор.

Напомним, согласно проекту, в спортивном объекте предусмотрены игровой зал с универсальным покрытием для игры в гандбол и волейбол, поле для мини-футбола 20х40 м. В административно-бытовом корпусе разместятся тренерские комнаты, две раздевалки на 11 мест каждая и медицинский кабинет. Также будет обустроен тренажёрный зал, кафе и зона отдыха.

Необходимость строительства спорткомплекса министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова объяснила тем, что в этой части Мотовилихинского района нет ни одного крытого спортивного объекта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.