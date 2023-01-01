Алёна Бронникова В Перми проект нового спортцентра получил положительное заключение экспертизы Объект появится на ул. Аркадия Гайдара, 12б Поделиться Твитнуть

Проект и результаты инженерных изысканий на строительство многофункционального спортивного центра для круглогодичного использования в Мотовилихинском районе Перми получил положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Крытый спортивный центр на 250 мест будет построен на ул. Аркадия Гайдара, 12б. Работать он будет круглый год. Его оборудуют залом для игры в волейбол, гандбол и мини-футбол на первом этаже и тренажёрным залом и кафе — на втором.

Напомним, власти Пермского края подписали соглашения с инвесторами на строительство спортивного манежа в Мотовилихе и лыжероллерной трассы в д. Шилово Пермского муниципального округа. В рамках государственно-частного партнёрства из федерального бюджета на манеж будет выделено 31,6 млн руб., общая стоимость — 85 млн руб. Застройщиком будет ООО «Звезда 2013».

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