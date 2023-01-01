Максим Артамонов В Пермском крае в рамках ГЧП построят спортивный центр и лыжероллерную трассу Власти подписали соответствующие соглашения с инвесторами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Москве в рамках всероссийского форума «Мы вместе. Спорт» подписаны соглашения, направленные на реализацию в 2023 году двух крупных спортивных объектов в Пермском крае — многофункционального спортивного центра на 250 мест в Мотовилихинском районе Перми и лыжероллерной трассы в деревне Шилово. Инфраструктуру чиновники планируют возводить в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). На реализацию этих проектов федеральные деньги получены в рамках программы «Бизнес-спринт» по поддержке частных инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По словам главы краевого минсопрта Татьяны Чесноковой, сейчас в Мотовилихинском района Перми нет ни одного крытого спортивного объекта, а лыжероллерная трасса в деревне Шилово Пермского округа поможет снять напряжение с нехваткой таких объектов в Перми и близлежащих территориях. Также это позволит расширить возможности для подготовки профессиональных спортсменов, считает чиновница.

Соглашение о строительстве крытого многофункционального спортивного центра для круглогодичного использования в Перми было подписано краевым министром спорта Татьяной Чесноковой и ООО «Звезда — 2013». Объект будет возведён по ул. Аркадия Гайдара, 12Б. Стоимость проекта оценивается порядка 85 млн руб. Из федерального бюджета в рамках проекта «Бизнес-спринт» будет выделено 31,6 млн руб.

Этот спортивный объект будет оборудован игровым залом для гандбола, мини-футбола и волейбола. Зрительские трибуны рассчитаны на 250 мест. В корпусе-пристрое разместятся тренерские комнаты, раздевалки и медицинский кабинет. На втором этаже манежа посетители смогут заниматься в тренажерном зале. Там же будут оборудованы кафе и зона отдыха. Инвестору на правах аренды сроком на 20 лет предоставлен земельный участок, оборудованный инженерными коммуникациями.



Второе соглашение подписали глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов и ИП Анна Новосёлова. Документ предполагает строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3 км в с. Шилово. Проект общей стоимостью 78,09 млн руб. будет реализован в формате концессионного соглашения. Большую часть средств, необходимых для его создания, 51,54 млн руб. составит федеральная субсидия, полученная в рамках программы «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт!)».

Согласно правилам предоставления федеральной субсидии «Бизнес-спринт», предусмотрено софинансирование из регионального бюджета. На два проекта оно составит порядка 20 млн руб.



Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.