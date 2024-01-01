Алёна Бронникова Рядом со «Спортхоллом» в Перми построят новое здание под магазины и кафе Проект оценили в 168 млн рублей Поделиться Твитнуть

Управляющая спорткомплексом «Спортхолл» в Перми компания «Грейт» планирует реконструировать объект с расширением площадей и обустройством прилегающей территории. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», проект был представлен на заседании городского совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

На прилегающем к спорткомплексу участке со стороны Паркового проспекта площадью 2,6 тыс. кв. м возведут двухэтажное здание. На первом этаже планируется разместить ресторан, кафе, спортивные магазины и офисы, на втором — многофункциональный зал для игровых видов спорта, таких как баскетбол, настольный теннис, бадминтон, футзал, гандбол.

С другой стороны от комплекса, вдоль ул. Подлесной, на участке площадью 2,9 тыс. кв. м появится открытая площадка с тренажёрами и зонами отдыха. Также здесь построят административное здание, где разместят пункт проката, раздевалки и душевые.

Общий бюджет оценили в 168 млн руб. Из них 85% — собственные средства «Грейта», а 15% — кредитные. Все работы компания намерена завершить к концу 2027 года.

По информации издания, проект был одобрен советом по предпринимательству и улучшению инвестклимата, в дальнейшем «Грейт» рассчитывает получить статус «приоритетный инвестиционный проект». Участки под реализацию проекта инвестор просит предоставить в аренду. Размер поступлений в региональный и муниципальный бюджеты в 2024-2036 годах составит 48 млн руб.

Двухэтажный комплекс «Спортхолл» на проспекте Парковом, 58а был построен в 2004 году на участке в 1,5 га. Площадь самого объекта — около 8 тыс. кв. м. Ранее собственником комплекса было ООО «Спортхолл», близкое депутату Пермской городской думы Владимиру Плотникову. В декабре 2014 года депутаты одобрили приобретение объекта в муниципальную собственность за 225 млн руб., однако сделка не состоялась.

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