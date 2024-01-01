Алёна Бронникова В Перми нефтедобывающая компания построит спорткомплекс за 400 млн рублей Объект планируется построить на Куйбышева, 125 Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Нефтедобывающая компания ООО «УНК-Пермь» планирует построить в Свердловском районе Перми центр пляжных видов спорта площадью 4 тыс. кв. м. Комплекс будет состоять из бассейна на пять дорожек длиной 25 м, тренажёрных залов и песчаного поля для командных видов спорта.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», инвестор намерен получить для проекта статус приоритетного, заявление рассмотрят на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата 28 октября. Объём вложений в будущий объект оценивается в 400 млн руб. Начало работ запланировано на 2025 год, окончание — на 2027-й. Центр будет использоваться под групповые и индивидуальные занятия, в течение первых семи лет в нём будут выделять бесплатные часы для занятий муниципальных спортшкол.

Под строительство нового комплекса рассматривается участок по ул. Куйбышева, 125. В январе сообщалось, что администрация Перми намерена использовать данный участок под возведение крытого футбольного манежа.

По данным checko.ru, ООО «УНК-Пермь» зарегистрировано в 2012 году в Чайковском. Основной вид деятельности — добыча нефти. Уставный капитал — 252 млн руб. По итогам прошлого года выручка компании составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 182,1 млн руб. Директором является Евгений Чучков, учредителями — Ольга Гуляева и гендиректор девелопера АО «Кортекс», достроившего в центре Перми долгострой в МФК «Москва», Геннадий Кузнецов, который является также совладельцем других региональных и столичных организаций.

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