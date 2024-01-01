Алёна Бронникова В Перми планируют построить ещё один футбольный манеж на Куйбышева Инвестпроект прорабатывается Советом по развитию ГЧП Поделиться Твитнуть

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Архив ИД «Компаньон»

Власти Перми планируют построить ещё один спортивный манеж в Свердловском районе. С заявлением в комиссию по ПЗЗ об установлении соответствующей территориальной зоны на земельном участке по ул. Куйбышева, 125 обратилась администрация города.

«Земельный участок находится в двух территориальных зонах - ЦС-2 и Ц-2. Поступило уточнение от департамента градостроительства и Совета по развитию ГЧП в Пермском крае, что на сегодняшний день прорабатывается вопрос вовлечения данного земельного участка под строительство различных видов спорта в Перми», — сообщила на заседании комиссии заместитель начальника отдела градостроительного развития краевого минимущества Виктория Бабушкина.

Из заявления мэрии следует, что участок хотят вовлечь для реализации инвестпроекта по строительству крытого футбольного манежа. В связи с этим предложено установить на участке территориальную зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3). Члены комиссии поддержали проект и направили его на общественные обсуждения.

Земельный участок по ул. Куйбышева, 125 находится рядом с Пермским торгово-технологическим колледжем, через дорогу от сквера Авиаторов. При этом в нескольких кварталах от него расположен крытый футбольный манеж «Пермь Великая» (Куйбышева, 126а), который был построен в 2017 году, но из-за исправления недочётов открылся только в 2019-м. На его территории проводятся тренировки и соревнования любительских и профессиональных команд по футболу, регби и хоккею на траве.

В прошлом году также было принято решение о строительстве в Перми футбольного манежа «Индустриальный» и универсального манежа для катка/роллердрома на ул. Чердынской. Проект получил статус приоритетного. Его реализацией будет заниматься ООО «Фут-Юниор», объект планируется построить до 2026 года. Общий объём инвестиций составит 112 млн руб.

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