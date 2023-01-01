В 2026 году в Перми на улице Чердынской может открыться футбольный манеж А также манеж для катка и роллердрома Поделиться Твитнуть

Фото: федерация футбола Пермского края

Руководство ООО «Фут-Юниор» представило городскому Совету по улучшению инвестиционного климата под руководством главы Перми проект футбольного манежа «Индустриальный» и универсального манежа для катка и роллердрома на ул. Чердынской. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Площадь крытого футбольного манежа составит порядка 4 тыс. кв. м, а манежа под каток — 1,6 тыс. кв. м. Завершить строительство предполагается в 2026 году.

Совет рекомендовал проект для дальнейшего рассмотрения на региональном уровне и присвоения ему статуса «приоритетный инвестиционный».

На Совете также был одобрен проект строительства нового планетария, инициированный ООО «Галатэя».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.