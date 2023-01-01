Новый пермский планетарий будет иметь купол диаметром 19 метров Построить его планируется в 2024 году Поделиться Твитнуть

На Совете по улучшению инвестиционного климата под руководством главы Перми Алексея Дёмкин был рассмотрен проект строительства в городе современного планетария, инициированный ООО «Галатэя», сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно проекту, планетарий может появиться на ул. Петропавловской, он будет иметь купол диаметром 19 м, научную библиотеку, многофункциональное пространство для выставок, лекций и концертов. Количество посадочных мест — не менее 140. Построить новый планетарий инвестор планирует в 2024 году.

Проект был одобрен членами Совета для дальнейшего рассмотрения на региональном уровне и присвоения ему статуса «приоритетный инвестиционный».





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