Манеж «Пермь Великая» начал работу

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В Перми начал работу футбольный манеж «Пермь Великая» (ул. Куйбышева, 126а). Как рассказал руководитель краевого «Центра спортивной подготовки» Пётр Перминов, спортсооружение состоит из двух секций — непосредственно манежа и спортивно-бытового корпуса.

Манеж «Пермь Великая»

Фото: Константин Долгановский

В манеже могут комфортно разместиться 3 тыс. зрителей. Высота сооружения — 22,5 м. Размеры поля: 110 х 60 м. В подтрибунных помещениях есть четыре раздевалки с санузлом и душевыми кабинками. Непосредственно в зале поддерживается постоянная температура в 17—18 градусов. Поле искусственное, состоит из синтетической травы вперемешку с резиновой крошкой. Его качество позволило получить сертификат на проведение матчей чемпионатов России, в частности игр Профессиональной футбольной лиги (где выступает мужской ФК «Звезда»), а также чемпионата России среди женщин (ФК «Звезда-2005», за исключением игр женской Лиги чемпионов).

В манеже уже начали заниматься дети-футболисты с 2004 по 2011 год рождения. Группы других возрастов продолжают занятия на стадионе «Звезда».

Официальное открытие спортсооружения состоится 30 марта товарищеским матчем «Звезда» (Пермь) — «Урал-2» (Екатеринбург. Начало — в 13:00.

Напомним, «Пермь Великую» начали возводить ещё летом 2015 года. Строительство планировалось завершить в ноябре 2016 года. Стоимость строительства составила 1,3 млрд руб., из которых половина — средства федерального бюджета, вторая половина — краевого.

Манеж фактически был построен в 2017 году, но сроки открытия многократно переносились из-за обнаружения недочётов. В частности, Пожнадзор предъявлял претензии к недоработкам в области пожарной безопасности, затем предъявлены претензии к несущим конструкциям, на которых были обнаружены трещины.