Елена Синица Разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди МФК «Москва» в Перми будет получено на этой неделе Сейчас в МФК продано порядка 15% квартир Поделиться Твитнуть

фото: мфк москва

АО «Кортекс» получило заключение о соответствии требованиям проектной документации (ЗОС) I очереди МФК «Москва». Заключение было получено 2 декабря. Об этом сообщила коммерческий директор компании Наталия Кузнецова на пресс-конференции.

По ее словам, получение этого заключения означает завершение строительства первой очереди.





Гендиректор компании Геннадий Кузнецов также добавил, что разрешение на ввод в эксплуатацию будет получено на этой неделе.





МФК «Москва» относится к премиальной недвижимости. В первой очереди МФК будут размещены как жилые, так и коммерческие помещения. Со слов Наталии Кузнецовой, сейчас в МФК продано порядка 15% квартир (всего их 106). Также в процессе продажи находится находится 90 квартир.

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