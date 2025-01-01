Алёна Бронникова Яндекс Карты назвали самые популярные в 2024 году места в Перми В их числе бар «Руки Вверх!» и музей «Конфектория» Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Стали известны гастрономические и культурно-досуговые места в Перми, ставшие самыми популярными в 2024 году. Сервис «Яндекс Карты» представил подборку из 10 набравших популярность проектов, которые были запущены в течение года.

В числе наиболее интересных гастрономических мест Перми стал бар с караоке «Руки Вверх!», открытый осенью лидером одноимённой группы Сергеем Жуковым, вошедшая в лонг-лист ресторанной премии WhereToEat изакая Umami Katiko от основателей бистро «Поке рамен», а также вошедший в шорт-лист ресторан французской и азиатской кухни Madame Zhu. В топ-5 вошли кофейня Milty Moti&Tea и кафе японской кухни KuniOki.

Среди культурно-досуговых мест пермяки чаще всего предпочитали посещать музей сладостей «Конфектория», киберспортивный клуб Colizeum на ул. Комиссара Пожарского, клуб спортивной гимнастики «Энергия» и торговый центр «Лайнер». Пятёрку лидеров замкнула Пермская художественная галерея, временно переехавшая на территорию бывшего завода «Телта».

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