Зарина Ситдикова «Руки ВВерх! Бар» в Перми лично откроет лидер одноимённой группы Сергей Жуков Исполнитель посетит город в рамках гастрольного тура Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Музыкант, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков примет участие в официальном открытии танцевального караоке-бара «Руки ВВерх!» в Перми. Мероприятие состоится 29 ноября, сообщили в заведении.

Как писал «Новый компаньон», техническое открытие бара, который разместился в помещении на ул. Сибирской, 16, состоялось в начале октября. Интерьер нового заведения выполнен в стиле 1990-х, с неоновыми вывесками и зеркальными шарами, а также атрибутами тех времён, такими как «Тетрис», «Тамагочи», кассеты. На площадке оборудован танцпол, бар, ресторан и вип-комната с караоке.

Меню заведения представлено блюдами европейской и русской кухни. В нём присутствуют как популярные домашние закуски, так и «ностальгические» угощения времён студенчества на рубеже 1990-2000-х годов. Фирменные коктейли заведения носят музыкальные названия — они, в том числе отсылают к известным песням группы «Руки Вверх!».

На открытии заведения помимо Сергея Жукова будут присутствовать сетевой арт-директор Павел Федюков и актёр, исполнитель главной роли в фильме «Руки вверх!» Влад Прохоров. Они подведут первые итоги работы бара в Перми, расскажут о предпочтениях местной публики, раскроют топ популярных блюд, коктейлей и караоке-композиций в сравнении с другими городами присутствия сети, а также поделятся планами по развитию. Как и предполагалось ранее, открытие бара приурочено к концерту группы «РукиВверх!», который пройдёт в УДС «Молот» 29 ноября.

«Руки ВВерх! Бар» — совместный проект основателя «Феодальной сети баров» Павла Чеснокова и Сергея Жукова. Первый бар франшизы открылся в 2012 году в Санкт-Петербурге. Сейчас сеть насчитывает более 30 заведений от Москвы до Владивостока.

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