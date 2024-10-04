Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На открытии бара «Руки ВВерх!» в Перми посетители встретят советскую буфетчицу и напёрсточника Официальная вечеринка по поводу открытия может состояться в ноябре Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Как уже сообщал «Новый компаньон», 4 и 5 октября в Перми, в помещении бывшего клуба «Ветер» (ул. Сибирская, 16) состоятся вечеринки по случаю технического открытия танцевального караоке-бара «Руки ВВерх!».

Как рассказал запускающий арт-директор сети «Руки ВВерх! Бар» Константин Бирюков, на вечеринках (18+) запланированы сюрпризы, отсылающие к реалиям 1980- и 1990-х годов. Так, на входе посетителей будет встречать буфетчица Оля, которая угостит входящих компотом из большой алюминиевой кастрюли и позволит с собой сфотографироваться. Во время вечеринки за столики будет подсаживаться напёрсточник; поскольку в этой роли — профессиональный фокусник, то неожиданности гарантированы, но кошельки гостей не пострадают. «Буфетчицу» и «напёрсточника» отбирали во время специального кастинга, чтобы типажи соответствовали стереотипам.

Кроме того, в программе вечеринки — конкурс «Угадай мелодию!» и викторина на знание 1990-х годов. На 4 октября намечен концерт пермской кавер-группы «Кипиш мод», на 5 октября — пермский дуэт «Золотой топор». Диджей, специально обученный работать в стиле «девяностых», приехал из Москвы.

Бар позиционируется как «машина времени», переносящая в ностальгическое прошлое. Главная «фишка» — музыкальная концепция, основанная на хитах прошедших десятилетий. Обещано караоке особого формата — диско-караоке, где можно будет попеть и потанцевать одновременно. Караоке-ведущий выяснит музыкальные предпочтения клиентов, сориентирует в репертуаре и обеспечит профессиональный бэк-вокал.

Интерьер оформлен в соответствующей стилистике: здесь есть стена, выложенная, как плиткой, магнитофонными кассетами; есть неоновая инсталляция в виде октябрятской звёздочки, где вместо кудрявого Володи Ульянова — Сергей Жуков, солист группы «Руки ВВерх!» и основатель сети баров; есть даже ковёр, висящий на стене: не топтать же ногами такую дорогую и дефицитную для «лихих годов» вещь!

Фирменные коктейли заведения носят музыкальные названия; коктейли «Алёшка» и «Крошка моя» составил лично Сергей Жуков. Обе позиции доступны в алкогольной и безалкогольной версиях.

Меню кухни тоже «ностальгическое», отсылающее не только к реалиям «девяностых», но и к голодной студенческой молодости. Кроме селёдки под шубой, оливье и пельменей, здесь можно поесть несколько вариантов доширака, в том числе доширак с ростбифом и с морепродуктами, а также «сковородку от папы», где к жареной картошке добавляется «всё, что есть в холодильнике» — сосиски, яйца и т.п.

Официальное открытие бара с участием Сергея Жукова, по словам Константина Бирюкова, непременно состоится до конца текущего года. По информации «Нового компаньона», оно предварительно планируется на конец ноября и приурочено к концерту группы «РукиВВерх!» в УДС «Молот» 29 ноября.

«Руки ВВерх!» — крупнейшая в России сеть баров, в настоящее время насчитывается 33 заведения по всей России от Москвы до Владивостока; среди них — самый большой бар в стране, находящийся в Череповце и рассчитанный на 2350 посетителей. Первый бар сети был открыт в Санкт-Петербурге в 2012 году. «Руки ВВерх!» в Перми планировались к открытию ещё три года назад; по словам Константина Бирюкова, тогда реализации планов помешала сложная маркетинговая ситуация постковидного времени.

В пермском «Руки ВВерх!» 160 посадочных мест, максимальное расчётное число посетителей — 600. Средний чек — 1500 руб.

Бар «Руки ВВерх!» будет работать ежедневно с 18:00 до 06:00. В ближайших планах — концерт группы «Рок острова» (18+).

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