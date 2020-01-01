Григорий Серёдкин В Перми откроется бар сети Сергея Жукова Заведение появится на месте бывшего ресторана-клуба Pravila Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми по адресу бывшего ресторана-клуба Pravila (ул. Газеты «Звезда», 13) откроется «Руки Вверх! Бар». Открытие заведения запланировано через 1,5–2 месяца, сообщает Telegram-канал «ПЕРМЯЧ».

«Руки Вверх! Бар» — сеть баров, оформленных в стиле «90-х». Основатель сети — создатель и участник российской музыкальной поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Заведения сети в настоящее время открыты в 12 городах страны. Скорое открытие баров ожидается ещё в трёх городах России, не считая Перми.

Напомним, ресторан-клуб Pravila проработал в Перми с 2009 по 2017 год. Заведение позиционировало себя как интеллектуальный клуб, в котором посетители играют в настольные игры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.