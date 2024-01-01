Названа дата открытия в Перми бара «Руки ВВерх!» сети певца Сергея Жукова Бар заработает на улице Сибирской, 16 на следующей неделе Поделиться Твитнуть

фото со страницы бара "Руки ВВерх" в Перми

Техническое открытие танцевального караоке-бара «Руки ВВерх!» в Перми пройдёт 4 и 5 октября. Об этом сообщается на официальной странице бара ВКонтакте. Заведение находится на ул. Сибирской, 16.

Напомним, солист «Руки ВВерх» Сергей Жуков анонсировал открытие в Перми бара своей франшизы в начале сентября, но дата не называлась, сообщалось лишь, что «заведение распахнёт двери в 2024 году».

«Уверен, пермякам придётся по душе наш формат: словно на машине времени можно перенестись в атмосферу незабываемых 90-х. Хотелось создать место, где я и сам с удовольствием проводил бы время», — заявил Сергей Жуков.

Интерьер нового заведения выполнен в стиле 90-х, с неоновыми вывесками и зеркальными шарами, а также элементами ностальгии, такими как «Тетрис», «Тамагочи», кассеты. На площадке разместят танцпол, караоке, бар, ресторан и вип-комнату с караоке.

По выходным планируют проводить вечеринки с диджеями и живые концерты групп «Фактор 2», «Стрелки», «Отпетые мошенники», «Винтаж», Gayazovs Brothers и других исполнителей.

Меню будет представлено блюдами европейской и русской кухни: селёдка под шубой, рулетики из баклажанов, фирменная «Сковородка от папы» с жареным картофелем, беконом и яичницей. Фишкой станет блюдо «Доширак с ростбифом». В баре, помимо пива, вин и виски, будут представлены коктейли, в том числе по мотивам культовых хитов тех лет.

Ранее певец уже планировал реализовать проект в Перми на площадке бывшего ресторана-клуба Pravila (ул. Газеты «Звезда», 13). О планах было заявлено в марте 2021 года.

«Руки ВВерх! Бар» — сеть баров основателя «Феодальной сети баров» Павла Чеснокова и Сергея Жукова, оформленных в стиле 90-х. Заведения сети в настоящее время открыты в 30 городах страны.

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