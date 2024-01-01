В шорт-лист ресторанной премии WhereToEat попали шесть заведений из Перми В прошлом году их было на один меньше Поделиться Твитнуть

Nolan Wine & Kitchen

2gis.ru

Оргкомитет Национальной ресторанной премии WhereToEat (WTE) представил шорт-лист ресторанов Центра России 2024 года. Всего в список попало 50 заведений, шесть из них — из Перми. Это BELKA, «Гедонист», Madame Zhu, Novopomodoro, Nolan Wine & Kitchen и Rob Roy. Напомним, в лонг-листе было 24 пермских ресторана.

Десять достойных победы ресторанов назовут 24 октября на торжественной церемонии вручения наград.

Независимая ресторанная премия WTE учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. WTE — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга, Северо-Запада, Центра и Юга России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.

В регион «Центр», помимо Перми, входят Нижний Новгород, Ижевск, Тольятти, Ульяновск, Киров, Чебоксары, Саранск, Стерлитамак, Йошкар-Ола, Дзержинск, Саратов, Самара, Оренбург, Уфа, Пенза, Кострома, Иваново, Ярославль, Владимир, Воронеж, Рязань, Тамбов, Белгород, Орёл, Тула, Калуга, Брянск, Липецк, Смоленск, Тверь, Курск и Кострома.

Сначала итоговые лонг-листы (полные списки, составленные по результатам голосований региональных коллегий экспертов) публикуются по регионам. Затем формируется итоговый лонг-лист по результатам голосования в рамках Всероссийской премии. На следующем этапе в каждом регионе 50 ресторанов, набравших наибольшее количество баллов по итогам голосований, попадают в шорт-листы. Всероссийский шорт-лист включает в себя 100 ресторанов, набравших наибольшее количество баллов. Затем по утверждённому оргкомитетом WhereToEat графику проводятся награждения победителей.

В прошлом году в шорт-листе премии WhereToEat оказались пять ресторанов Перми. Nolan Wine&Kitchen занял четвёртое место в топ-10.

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