Максим Артамонов Пять пермских ресторанов вошли в шорт-лист независимой ресторанной премии WHERETOEAT Она была учреждена 10 лет назад и проводится ежегодно Поделиться Твитнуть

В список лучших заведений Центрального федерального округа вошли пять пермских ресторанов: Meduza Seafood & Wine, Belka, Rob Roy, Nolan Wine & Kitchen, Novopomodoro. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на организаторов независимой ресторанной премии WHERETOEAT CENTER 2023.

Кроме того, в шорт-листе оказались 50 других заведений из городов Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля, Самары и других городов.

Премия Wheretoeat была учреждена Ассоциацией российских гастрономических журналистов в 2013 году. Премия проводится ежегодно.

До 2015 года включительно она проходила только в Санкт-Петербурге, затем — в Москве и других регионах.

Премия присуждается в восьми номинациях: «Ресторан года», «Шеф-повар года», «Сомелье года», «Кондитер года», «Выбор СМИ», «Лучший бар», «Официант года» и «За вклад в развитие гастрономической культуры».

Генеральным партнёром с 2022 года является «Сбер».

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