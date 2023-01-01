Пермский ресторан вошёл в топ-10 лучших по версии премии российских гастрономических журналистов
В Нижнем Новгороде состоялось торжественное награждение Национальной ресторанной премии WHERETOEAT Center. Ресторан Nolan Wine & Kitchen из Перми занял 4 место. Об этом сообщает тг-канал «Пермь-300. Всё реально!»
В 50 лучших также вошли пермские заведения Belka, Rob Roy, MEDUZA Seafood&Wine и Novopomodoro.
Независимая ресторанная премия WHERETOEAT была учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов.
Лучшие рестораны эксперты выбирают, основываясь на собственном профессиональном опыте.
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