В лонг-лист ресторанной премии WhereToEat попали 24 заведения из Перми В прошлом году в шорт-листе премии оказались пять пермских ресторанов Поделиться Твитнуть

Nolan Wine & Kitchen

2gis.ru

Оргкомитет Национальной ресторанной премии WhereToEat (WTE) представил лонг-лист ресторанов Центра России 2024 года. В списке 290 заведений и 24 из них из Перми. Это ACAFFE, BELKA, PokeRamen, Red BBQ, Rob Roy, Caramella Bistro, «Пермская кухня», «Рислапша», «Наири», Umami katiko, Usagi, «Сицилийцы», INTERVIEW, Lemon Tree, «Гедонист», «Дом Третьяковой», Madame Zhu, «Чайка Zaza», Nami Izakaya, «Искра и пламя», «Лапшичная», Meduza Seafood&Wine, Nolan Wine&Kitchen и Novopomodoro.

Независимая ресторанная премия WTE учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. WTE — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга, Северо-Запада, Центра и Юга России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.

В регион «Центр», помимо Перми, входят Нижний Новгород, Пермь, Ижевск, Тольятти, Ульяновск, Киров, Чебоксары, Саранск, Стерлитамак, Йошкар-Ола, Дзержинск, Саратов, Самара, Оренбург, Уфа, Пенза, Кострома, Иваново, Ярославль, Владимир, Воронеж, Рязань, Тамбов, Белгород, Орёл, Тула, Калуга, Брянск, Липецк, Смоленск, Тверь, Курск, Кострома.

Сначала итоговые лонг-листы (полные списки, составленные по результатам голосований региональных коллегий экспертов) публикуются по регионам. Затем формируется итоговый лонг-лист по результатам голосования в рамках Всероссийской премии. На следующем этапе в каждом регионе 50 ресторанов, набравших наибольшее количество баллов по итогам голосований, попадают в шорт-листы. Всероссийский шорт-лист включает в себя 100 ресторанов, набравших наибольшее количество баллов. Затем по утверждённому оргкомитетом WhereToEat графику проводятся награждения победителей.

В прошлом году в шорт-листе премии WhereToEat оказались пять ресторанов Перми. Nolan Wine&Kitchen занял четвёртое место в топ-10.

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