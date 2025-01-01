Алёна Бронникова Причал в Краснокамске построит Пермская судоверфь Предприятие оказалось единственным участником аукциона Поделиться Твитнуть

фото: Пермская судоверфь

Победителем в электронном аукционе на изготовление, поставку и установку модульного причала в Краснокамске стал единственный участник процедуры — ООО «Пермская судоверфь» (ПСВ). Об этом «Новому компаньону» сообщили в минзакупок Пермского края.

По данным сайта госзакупок, контракт на выполнение работ КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» заключит с предприятием по начальной цене - 28,2 млн руб. Причал появится в районе ротонды на набережной Краснокамска. К изготовлению объекта для посадки и высадки пассажиров с маломерных и пассажирских судов ПСВ должна будет приступить 1 февраля.

Ранее стало известно, что речные перевозки по маршруту Пермь— Закамск—Краснокамск запустят в 2025 году. Его протяжённость составит 18 км. В конце лета краевой минтранс утвердил тарифы.

В прошлом году в краевой столице были запущены перевозки по маршруту Пермь—Закамск. Для этого ПСВ, учредителями которой являются Фонд развития Пермского края и Sitronics Group, изготовила и установила в прошлом году модульные причалы у Речного вокзала и в Кировском районе. На зиму они были перемещены на территорию предприятия и законсервированы до начала следующей навигации.

Помимо двух модульных причалов для Перми, на заводе были построены ещё два — для Хохловки и Соликамска. Среди планов судоверфи восстановление двух судов «Метеор» и одного «Восход», а также строительство двух электросудов «Москва 2.0», одно из которых будет курсировать в Прикамье.

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