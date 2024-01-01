Зарина Ситдикова В навигацию 2024 года причалы у Перми I обслужили более 200 тысяч пассажиров Количество судозаходов увеличилось на 42% Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В навигацию 2024 года количество судозаходов круизных судов на причалы у Перми I увеличилось до 277, что на 42% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.

В ведомстве также уточнили, что за прошедший сезон причалы в Перми обслужили более 200 тыс. пассажиров. Из них около 34 тыс. перевёз электрокатамаран «Экоходъ-2», который начал курсировать по Каме с начала июня. Судно работало на регулярных транспортных маршрутах Пермь—Закамск, Закамск—Пермь, а также выполняло экскурсионные прогулки.

Помимо этого, в Прикамье традиционно выполнялись субсидированные рейсы на пригородных водных маршрутах: Пермь—Заречный, Сылва—Троица, Старые Ляды—Куликово и Березники—Быстрая. Ими воспользовались порядка 70 тыс. пассажиров.

Как отметили в региональном минтрансе, задача по развитию маршрутной сети пассажирских перевозок по внутренним водным путям была поставлена президентом России Владимиром Путиным. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, регион активно занимается развитием водных перевозок, и у края в этом направлении есть огромное преимущество в виде крупных судоходных рек.

В минтрансе добавили, что в этом году в регионе большое внимание было уделено модернизации инфраструктуры. В Перми были обустроены два новых модульных причала, рассчитанные на приём судов вместимостью до 130 пассажиров. Их смонтировали у Речного вокзала и в Кировском районе. На зиму объекты перемещены на территорию предприятия-производителя — «Пермскую судоверфь» — и законсервированы до начала следующей навигации.

Помимо двух модульных причалов для краевой столицы на заводе были построены ещё два для Хохловки и Соликамска. В этом году на «Пермской судоверфи», учредителями которой являются Фонд развития Пермского края и Sitronics Group, также началась реализация инвестиционной программы по модернизации производственных мощностей для строительства новых электросудов «Байкал» и «Москва 2.0». К первому проекту предприятие приступит уже в ближайшее время, а ко второму — в следующем году.

Кроме того, на предприятии продолжится строительство модульных причалов — в проекте краевого бюджета на 2025–2027 годы предусмотрены средства на пять таких объектов в Оханске и Краснокамске (для маломерных судов) и в Осе, Добрянке и Ильинском (для круизных теплоходов). Дополнительно планируется проработать вопрос создания причала повышенного уровня комфорта проекта «Губерния».

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