Алёна Бронникова Пермская судоверфь представила проект мобильного причала «Губерния» После доработки компания начнёт принимать заказы на производство Поделиться Твитнуть

фото: Пермская судоверфь

Пермская судоверфь представила проект нового мобильного причала «Губерния» с кафе и Wi-Fi. В данный момент разработаны визуальный план и все необходимые чертежи. Об этом на II Всероссийском круизном форуме сообщил заместитель главы минтранса Прикамья Александр Полыгалов.

«Высота борта конструкции будет порядка 1,5 м, ширина — 8,6 м, а в длину причал будет достигать 28 м. Компания планирует доработать проект к концу года, рассчитать стоимость и начать принимать заказы на производство», — отмечает газета «Звезда».

О новом проекте Пермской судоверфи стало известно в ноябре 2023 года. В компании рассказали, что плавучее сооружение предназначено для комфортного ожидания пассажирами своего рейса, а также причаливания и осуществления посадки и высадки на прогулочные электросуда. Планируемая пассажировместимость — до 120 чел. На «Губернии» будут санузел, кафе, кассы, Wi-Fi, USB-розетки для зарядки гаджетов.

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