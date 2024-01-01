В пермский музей «Хохловка» в тестовом режиме зашёл теплоход «Юрий Никулин» Активная эксплуатация причала начнётся в будущем году Поделиться Твитнуть

В пермский этнографический музей «Хохловка» в тестовом режиме зашёл первый теплоход — «Юрий Никулин». В начале недели здесь были установлены причалы, а 3 октября трёхпалубное судно пришвартовалось у набережной музея.

Напомним строительство модульного причала для «Хохловки» началось на пермской судоверфи в прошлом году. Первый этап установки завершился зимой. В акватории появились швартовные тумбы (так называются специальные металлоконструкции, основной задачей которых является обеспечение удобного подхода судна к берегу и удержание его в нужном положении возле причала), выполнена система электроснабжения и подготовлены площадки под подъёмные аппарели (трапы судов).

Второй этап установки причала начался в июне 2024 года. Были проведены дноуглубительные работы. Установленный конструктив причала длиной 48 м будет учитывать все возможные погодные условия и не потребует буксировки в затон на зимний период. Сооружение имеет универсальную конструкцию, что позволит использовать его для посадки и высадки пассажиров как с маломерных, так и с круизных судов, вплоть до четырёхпалубных теплоходов.

Активная эксплуатация причала начнётся в будущем году.

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