В музее «Хохловка» Пермского края завершился первый этап установки причала
Второй этап начнётся в июне
В пермском этнографическом музее «Хохловка» завершился первый этап установки модульного причала. В акватории появились швартовные тумбы (так называются специальные металлоконструкции, основной задачей которых является обеспечение удобного подхода судна к берегу и удержание его в нужном положении возле причала), выполнена система электроснабжения и подготовлены площадки под подъёмные аппарели (трапы судов). Об этом сообщил вице-премьер правительства Прикамья Алексей Черников.
Второй этап установки причала начнётся в июне 2024 года. После дноуглубительных работ причал, который изготавливается на пермской судоверфи, займёт своё постоянное место. Конструктив причала длиной 48 м будет учитывать все возможные погодные условия и не потребует буксировки в затон на зимний период.
Кроме того, как уточнили «Новому компаньону» в правительстве, сооружение будет иметь универсальную конструкцию, что позволит использовать его для посадки и высадки пассажиров как с маломерных, так и с круизных судов, вплоть до трёх- и четырёхпалубных теплоходов проекта 588 (типа «Михаил Кутузов») и 301 («Владимир Маяковский»).
«Возможность приёма круизных и маломерных судов у музея под открытым небом позволит повысить число туристов», — отметил Алексей Черников.
Ранее предполагалось, что причал у музея «Хохловка» поставят до 30 сентября 2023 года. Однако позднее сроки скорректировали.
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