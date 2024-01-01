В музее «Хохловка» Пермского края завершился первый этап установки причала Второй этап начнётся в июне Поделиться Твитнуть

причал для музея "Хохловка" изготавливается на пермской Судоверфи

permkrai.ru

В пермском этнографическом музее «Хохловка» завершился первый этап установки модульного причала. В акватории появились швартовные тумбы (так называются специальные металлоконструкции, основной задачей которых является обеспечение удобного подхода судна к берегу и удержание его в нужном положении возле причала), выполнена система электроснабжения и подготовлены площадки под подъёмные аппарели (трапы судов). Об этом сообщил вице-премьер правительства Прикамья Алексей Черников.

Второй этап установки причала начнётся в июне 2024 года. После дноуглубительных работ причал, который изготавливается на пермской судоверфи, займёт своё постоянное место. Конструктив причала длиной 48 м будет учитывать все возможные погодные условия и не потребует буксировки в затон на зимний период.

причал для музея "Хохловка" изготавливается на пермской Судоверфb

permkrai.ru

Кроме того, как уточнили «Новому компаньону» в правительстве, сооружение будет иметь универсальную конструкцию, что позволит использовать его для посадки и высадки пассажиров как с маломерных, так и с круизных судов, вплоть до трёх- и четырёхпалубных теплоходов проекта 588 (типа «Михаил Кутузов») и 301 («Владимир Маяковский»).

«Возможность приёма круизных и маломерных судов у музея под открытым небом позволит повысить число туристов», — отметил Алексей Черников.

Ранее предполагалось, что причал у музея «Хохловка» поставят до 30 сентября 2023 года. Однако позднее сроки скорректировали.

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