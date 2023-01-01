Алёна Бронникова В музее «Хохловка» до конца сентября появится причал для круизных судов Швартоваться смогут маломерные и транзитные пассажирские суда Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей

На территории этнографического музея «Хохловка» в Пермском крае появится причал для круизных судов. По информации на сайте краевого правительства, изготовлением и установкой будет заниматься Пермская судоверфь. Планируется, что причал поставят до 30 сентября 2023 года.

«Сооружение будет иметь универсальную конструкцию, что позволит использовать его для посадки и высадки пассажиров как с маломерных, так и с транзитных пассажирских судов. Вплоть до трёх- и четырёхпалубных теплоходов проекта 588 (типа «Михаил Кутузов) и 301 («Владимир Маяковский»)», — рассказали в пресс-службе со ссылкой на предприятие.

Напомним, закупка на выполнение работ была объявлена 13 мая, победителя определили 18 мая. Начальная цена во время проведения электронного аукциона не изменилась. ГКБУК «Пермский краеведческий музей» заключил контракт на сумму 30,882 млн руб. с ООО «Специализированный застройщик Дом.59», входящим в состав АО «КРПК». Структура связана с АО «ФРПК», которая в свою очередь является учредителем Пермской судоверфи. «Новый компаньон» направил запрос в ПСВ и КРПК. На момент публикации ответ не был получен. В краевом минзакупок ситуацию комментировать отказались.





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