Олег Антонов На установку причала в Хохловке власти готовы потратить 30,8 млн рублей Победителя аукциона определят 18 мая Поделиться Твитнуть

Светлана Сухарева

Минзакупок Прикамья объявило аукцион на поиск подрядчика по изготовлению, поставке и монтажу модульного причала для маломерных и круизных пассажирских судов в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка».

Как сообщается на портале госзакупок, заявки принимаются до 16 мая. А победителя определять 18 мая. Начальная (максимальная) цена контракта — 30 млн 882 тыс. руб. Работы должны начаться сразу после заключения договора, а завершиться не позднее 30 сентября 2023 года. Минимальный срок службы причала должен составлять не менее 25 лет.

Ранее зампредседателя правительства Пермского края Алексей Черников заявлял, что уже готов проект на изготовление модульного причала в «Хохловке» и в ближайшее время проведут торги на его изготовление. Он также отмечал, что причал позволит в период навигации швартоваться у музея двух- и трёхпалубным круизным судам.

Строительство данного причала станет одним из пунктов реализации планов властей продлить к 2026 году круизные маршруты, входящие в проект «Великий волжский путь» и проходящие через Пермь, до архитектурно-этнографического музея «Хохловка», Березников и Соликамска.

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