Власти Пермского края продлят «Великий волжский путь» до Верхнекамья К 2026 году появятся круизные маршруты до Хохловки, Березников и Соликамска Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К 2026 году круизные маршруты, входящие в проект «Великий волжский путь» и проходящие через Пермь, планируют продлить до архитектурно-этнографического музея «Хохловка», Березников и Соликамска, рассказал ТАСС зампредседателя правительства Пермского края Алексей Черников.

«Мы поставили себе задачу в перспективе двух-трёх лет освоить Верхнекамье для круизного туризма», — заявил он.

Уже готов проект на изготовление модульного причала в «Хохловке», в ближайшее время планируется провести торги на его изготовление. Причал позволит в период навигации швартоваться у музея двух-, трехпалубным круизным судам.

В Березниках, по словам Черникова, ведётся работа по заключению определенных соглашений с новыми собственниками порта, чтобы создать инфраструктуру для посадки и высадки пассажиров водного маршрута до Усолья Строгановых.

В Соликамске круизные суда планируется швартовать к музею «Сользавод», который имеет выход к Каме. Однако здесь также предстоит обустроить модульный причал, отметил зампред правительства Прикамья.

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