В Соликамске Пермского края модульный причал установят к октябрю Это позволит возобновить в городе круизный туризм Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд развития Пермского края

К концу октября 2024 года на реке Боровская Воложка в Верхнекамье планируется установить модульный причал площадью 340 кв. м с двумя трапами, который будет предназначен, в том числе, для швартовки трёхпалубных судов.

Об этом было заявлено на выездном заседании профильной комиссии Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края в Соликамске, сообщает телеграм-канал «На местах».

Администрация Соликамского округа через конкурс привлекла около 32 млн руб. из регионального бюджета. Подрядчиком выступила Пермская судоверфь. В настоящее время идёт подготовка проектно-сметной документации для раскрепления причала.

Отметим, что последний теплоход совершил заход в Соликамск в 1995 году.

Напомним, в июле на заседании краевого правительства министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков заявил, что сейчас в Прикамье проводится «масштабная работа по развитию маршрутной сети пассажирских перевозок по внутренним водным путям».

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