В Прикамье увеличат пассажиропоток аэропорта и запустят новые суда на подводных крыльях Для пермяков будут доступны новые направления Поделиться Твитнуть

В этом году в Пермском крае пассажиропоток аэропорта в Большом Савино может возрасти до рекордных 2 млн человек. Об этом на заседании краевого правительства заявил министр транспорта региона Сергей Вешняков. Видеотрансляция велась ВКонтакте.

Сейчас расширен перечень доступных для перелётов направлений. В частности, из краевой столицы улететь в 30 городов России и стран ближнего зарубежья. Это 23 внутренних направлений и семь международных. Недавно были открыты новые прямые рейсы — в города Усинск и Нарьян-Мар.

Как отметил Сергей Вешняков, если в 2022 году пассажиропоток был на уровне 1,74 млн человек, а в 2023 — 1,99 млн человек, то в это году он может достигнуть уже 2 млн человек.

В четвертом квартале текущего года для пермяков будет доступен и новый маршрут. Это субсидированное направление в Красноярск.

Также чиновник затронул тему речных перевозок. Так, в Прикамье сейчас проводится «масштабная работа по развитию маршрутной сети пассажирских перевозок по внутренним водным путям».

В текущем году планируется заключить контракт на поставку двух скоростных судов на водных крыльях «Валдай-45Р». Их должны доставить в Пермь в 2026 году, а через год эти суда уже будут курсировать по новому маршруту из Перми в Осу через Оханск.

Кроме этого, в наш регион прибудут ещё два скоростные судна на подводных крыльях «Метеор». Их планируется начать эксплуатировать с 2027 года. Этот транспорта будет перевозить пассажиров из Перми в Чайковский.

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