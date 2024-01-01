На Пермской судоверфи построят два электросудна «Москва 2.0» Они будут готовы к 2026 году Поделиться Твитнуть

Компания Emperium планирует в 2026 году построить шесть прогулочных электросудов под названием «Москва 2.0» в рамках контракта с «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК). Два из них будут собраны на «Пермской судоверфи». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Для пермской компании, учреждённой ФРПК и Sitronics Group, проект «Москва 2.0» станет первым в области строительства прогулочных электросудов. Производство будет полностью осуществлено в регионе, начиная с металлообработки и сварки корпусов и заканчивая испытаниями судов перед передачей их клиенту.

«Сейчас мы выполняем заказы по строительству причальных комплексов для электросудов Москвы, в работе обычные причальные комплексы для региона. В этом году также мы должны начать формирование секций корпуса круизного электросудна «Байкал» гостиничного типа. При этом мощности верфи позволяют взять в реализацию ещё несколько проектов, — рассказал генеральный директор «Пермской судоверфи» Николай Малухин. — Закладку обоих электросудов модели «Москва 2.0» мы планируем в первой половине 2025 года, а сдачу — к навигации 2026 года».

«Москва 2.0» — новая модель судна, разработанная собственным конструкторским бюро Emperium. Первый экземпляр был заложен в этом году, представляет собой модернизированную версию теплохода «Москва Р-51". Электросудно будет длиной 33,3 м и шириной 8 м, рассчитано на размещение 130 пассажиров. Крейсерская скорость — 20 км/ч.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.