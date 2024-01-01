Зарина Ситдикова За первую навигацию в Перми катамаран «ЭкоходЪ» перевёз более 32 тысяч пассажиров Каждый пятый из них использовал судно для проезда в Закамск Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Электрокатамаран «Экоходъ 2» завершил навигацию в Перми. Перевозчик не стал продлевать работу суда до конца октября. Об этом сообщается в telegram-канале министерства туризма Пермского края.

По данным ведомства, за три месяца навигации по маршруту Пермь I—Закамск—Пермь I судно осуществило 52 круговых рейса и перевезло по маршруту более 6,6 тыс. пассажиров.

В ходе экскурсионно-прогулочных рейсов катамараном воспользовались свыше 26 тыс. человек. Среди них гости и участники Дягилевского фестиваля, фестиваля «Причал», II Всероссийского круизного форума и др.

Напомним, регулярные рейсы и речные прогулки по Каме на электрокатамаране «Экоходъ» стартовали в Перми 1 июня. Изначально планировалось завершить навигацию в середине сентября, однако из-за благоприятной погоды работа судна была продлена до конца октября. Однако в итоге перевозчик отказался от затяжной эксплуатации катамарана и закрыл сезон 16 октября.

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