Алёна Бронникова Из Перми запустили регулярный водный маршрут до Закамска Первый рейс состоялся 3 июня Поделиться Твитнуть

Telegram-канал правительства Пермского края

В Перми 3 июня состоялся первый речной рейс по регулярному маршруту Пермь—Закамск. Накануне на борту электрокатамарана «Экоходъ» губернатор Дмитрий Махонин провёл рабочую группу и проверил готовность судна.

«Запустили новый водный маршрут в краевой столице. Сегодня электрокатамаран "Экоходъ" совершил первый рейс по регулярному маршруту от Перми I до Закамска. Накануне на борту судна провёл рабочую группу по развитию водного транспорта в Прикамье и проверил готовность катамарана к приёму пассажиров», — рассказал в telegram-канале глава региона.

Напомним, электрокатамаран «Экоходъ» в течение лета будет совершать транспортные рейсы по маршруту Пермь—Закамск с понедельника по четверг. От Речного вокзала Перми он будет отходить в 9:30, к 11:00 прибывать к причалу в Закамске, оттуда будет отправляться через полчаса и в 13:00 возвращаться на Речной вокзал.

Ранее в краевом минтрансе сообщали, что взрослый билет на электросудно будет стоить 367 руб. Для детей 5-10 лет стоимость билета составит 183,5 руб., поездка для детей младше 5 лет будет бесплатной.

Речные прогулки и экскурсии по Каме на электрокатамаране «Экоходъ» открылись в Перми 1 июня. Прогулочные поездки будут организованы ежедневно, остальные — в определённые дни. Продолжительность всех рейсов составляет 1,5 часа (кроме музыкального: его длительность составит 2 часа). Стоимость билетов — от 900 до 2900 руб. в зависимости от предложения и тарифа.





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